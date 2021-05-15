ХАМАС назвал условия для прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС готово будет прекратить вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их жилья в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов. Об этом заявил руководитель политбюро организации Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.

«Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из квартала Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы», — сказал Машаль.

Еще одним условием представитель ХАМАС назвал отказ Израиля от контроля над мечетью Аль-Акса. Государство должно позволить ее прихожанам проводить там собрания и молитвы, считает он. При этом посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет, добавил глава политобюро.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Египет уже предложил Израилю напрямую посредничество в конфликте. Египетская сторона предложила ввести режим прекращения огня сроком на один год. Контроль за ним будет осуществлять Каир.

Но израильские власти, по словам собеседника телеканала, отказались от этого предложения.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 10 мая, после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме и последовавших за этим протестов.

С 10 мая ХАМАС начал ракетные обстрелы территорий Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбардировки сектора Газа. Кроме того, израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных представителей военной разведки ХАМАС, а также о нанесении ударов по сети тоннелей, по которым передвигаются боевики, и по офису главы сил безопасности организации.

14 мая Машаль заявил о готовности к перемирию с Израилем.