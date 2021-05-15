ХАМАС назвал условия для прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС готово будет прекратить вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их жилья в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов. Об этом заявил руководитель политбюро организации Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.
«Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из квартала Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы», — сказал Машаль.
Еще одним условием представитель ХАМАС назвал отказ Израиля от контроля над мечетью Аль-Акса. Государство должно позволить ее прихожанам проводить там собрания и молитвы, считает он. При этом посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет, добавил глава политобюро.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Египет уже предложил Израилю напрямую посредничество в конфликте. Египетская сторона предложила ввести режим прекращения огня сроком на один год. Контроль за ним будет осуществлять Каир.
Но израильские власти, по словам собеседника телеканала, отказались от этого предложения.
Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 10 мая, после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме и последовавших за этим протестов.
С 10 мая ХАМАС начал ракетные обстрелы территорий Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбардировки сектора Газа. Кроме того, израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных представителей военной разведки ХАМАС, а также о нанесении ударов по сети тоннелей, по которым передвигаются боевики, и по офису главы сил безопасности организации.
14 мая Машаль заявил о готовности к перемирию с Израилем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016