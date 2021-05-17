В Индии пошло на спад количество случаев COVID-19

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 281 386 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 24 965 463. Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 106 и составило 274 390.
Минздрав Индии зарегистрировал менее 300 тыс. инфицированных за сутки впервые с 21 апреля (в этот день был отмечен 295 041 случай инфицирования). В Индии с 5 апреля ежедневно регистрируется более 100 тыс. новых заразившихся, а с 15 апреля — более 200 тыс. Кроме того, в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188.
При этом, несмотря на некоторое снижение заболеваемости, суточный показатель смертности остается довольно высоким: количество смертельных исходов за 24 часа в мае в седьмой раз превысило 4 тыс. — антирекорд по этому показателю был зафиксирован в Индии 12 мая и составлял 4 205.
Число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 378 741 и достигло 21 174 076. На лечении находятся 3 516 997 пациентов с коронавирусом, что на 101 461 меньше, чем сутками ранее.
По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 691 211 человек, общее число привитых граждан достигло 182 926 460.
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