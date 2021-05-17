Титул «Мисс Вселенная» получила представительница Мексики

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала 26-летняя участница из Мексики Андреа Меса, сообщили организаторы конкурса.
Андреа Меса — визажист и модель, является активисткой и занимается борьбой с гендерным насилием. «Мексика, это все для вас», — прокомментировала свою победу Андреа Меса.
69-й конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19. В финале конкурса также участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики.
В 2019 году победительницей «Мисс Вселенная» стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. В финале за титул также боролись представительницы из Мексики и Пуэрто-Рико.
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