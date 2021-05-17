В Киеве на этой неделе ожидаются рекордные ливни и грозы

Погода в Киеве на текущей неделе будет облачной. Синоптики предупреждают о залповых грозовых дождях.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«По прогнозам синоптиков, неделя с 17 по 24 мая должна быть дождливой. Возможное количество осадков — около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы). Предупреждают и о залповых грозовых дождях.», — говорится в сообщении.

Как информирует «Киевавтодор», перед дождливой неделей бригады гидрослужб начали работать в усиленном режиме. В частности, очищают смотровые колодцы, чистят решетки ливнестоков, ремонтируют ливнеприемники.

«Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора. Для расчистки смотровых колодцев используют другую спецтехнику — механизмы для очистки колодцев и прицепы. Сейчас задействовано 32 единицы спецтехники», — рассказали в КГГА.

Коммунальщики обещают, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Всего «Киевавтодор» имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Напомним, ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Украине. Сегодня в большинстве областей, а также в Киеве, возможен град.