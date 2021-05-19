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США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания

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США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания

США считают антисемитскими недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении еврейского народа. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, добавив, что Вашингтон привержен борьбе с антисемитизмом во всех его формах.

«Мы настоятельно призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от разжигающих рознь высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие», — отметил он. Прайс добавил, что Соединенные Штаты призывают Турцию присоединиться к усилиям по прекращению конфликта между Израилем и сектором Газа.

14 мая Эрдоган заявил, что Турция поддерживает палестинцев в конфликте с израильтянами. Тогда же он назвал Израиль «террористическим государством», которое «перешло все границы». Турецкий президент не впервые использует подобные формулировки: 8 мая он заявил, что «террористическое государство Израиль безжалостно нападает на мусульман в Иерусалиме». Несколько дней спустя в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом Эрдоган пообещал, что «сделает все, что в его силах, чтобы остановить террор и оккупацию Израиля». По мнению турецкого лидера, международное сообщество должно «преподать урок» Израилю.

17 мая президент Турции раскритиковал власти Австрии за поднятый флаг Израиля над правительственным зданием: «Я проклинаю Австрию. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев». После этого турецкого посла вызвали в австрийский МИД.

Эрдоган также выступил с критикой в адрес властей США: по его словам, президент США Джо Байден, одобривший поставки оружия Израилю на $735 млн на фоне палестино-израильского конфликта, «пишет историю своими кровавыми руками».

Байден ранее на этой неделе поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что поддерживает право Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак. Позже он провел переговоры с Аббасом, отметив, что США привержены урегулированию конфликта дипломатическим путем.

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Конфликт обострился в начале мая на фоне протестов в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Там из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабами и израильской полицией. Затем в конфликт вмешалось палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, после чего стороны начали обстреливать друг друга. Обе стороны сообщали о погибших среди мирного населения.

США, Израиль, Тайип Эрдоган
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