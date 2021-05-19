СМИ узнали о намерении США задержать строительство Nord Stream 2

Госдепартамент США выступает за введение санкций против четырех судов, задействованных в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», и четырех связанных с ними компаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Эта инициатива будет включена в отчет госдепа, которое ведомство предоставит в конгресс в среду, 19 мая. Собеседники газеты не уточнили, о каких именно организациях идет речь. Источники издания считают, что ограничительные меры против компаний, занимающихся строительством газопровода, задержат реализацию проекта. Противники проекта также рассчитывают на поддержку со стороны Германии: они ожидают, что немецкая партия «Зеленые», которая выступает против «Северного потока-2», получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.

Источники Politico подтвердили данные портала Axios, согласно которым администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Этот шаг, как пишет газета, скорее всего вызовет критику со стороны конгрессменов, которые настаивают, что деятельность компании подпадает под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), который был принят в 2019 году.

Axios ранее отмечал, что госдеп не будет применять санкции против оператора «Северного потока-2» и Варнига, сославшись на национальные интересы США. Высокопоставленные сотрудники американской администрации полагают, что единственный способ остановить проект, который завершен на 95%, — это ввести санкции против конечных потребителей газа в Германии. При этом, указывало издание, власти США не хотят разрывать отношения с ФРГ из-за «Северного потока-2».

Представитель госдепартамента не стал комментировать информацию об отказе от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, пишет Politico. «Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод „Северный поток — 2“ — это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО», — заявил он. По словам сотрудника госдепа, США продолжат изучать организации, задействованные в строительстве газопровода, и компании, участвующие в проекте, рискуют попасть под санкции.

Вскоре после того, как вышла статья Axios, госдепартамент сообщил о телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. В ходе беседы Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с союзниками и партнерами «для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность», и в этой связи заявил, что Вашингтон выступает против трубопровода.

«Северный поток» прокладывают по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поступать в Европу. Протяженность газопровода составляет 1224 км, мощность двух ниток — 55 млрд куб. м топлива в год. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, трубопровод достроят в этом году.