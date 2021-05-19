Из-за обвала биткоина начались сбои на крупнейших криптовалютных биржах

Криптовалютная биржа Coinbase оказалась недоступной для некоторых пользователей из-за высокой нагрузки, вызванной произошла масштабным обвалом биткоина, сообщает CNBC. Представители площадки сообщили изданию, что знают о технических неполадках и планируют устранить их в ближайшие сроки.
Крупнейшая в мире криптовалютая биржа Binance приостановила вывод Ethereum и токенов ERC-20 из-за перегрузки сети. Также площадка приостановила торги маржинальными токенами, стоимость которых в моменте падала к близким к нулю значениям.
Ранее стоимость биткоина за сутки обвалилась на 30%, достигнув отметки $30 тыс. На 17:00 главная криптовалюта торговалась на уровне $35,6.
Резкое падение связывают, в частности, с действиями властей Китая по регулированию майнинга биткоина — накануне власти запретили финансовым учреждениям и платежным сервисам предоставлять услуги с использованием криптовалюты, и предостерег частных инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.
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