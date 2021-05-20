Президент Ирана сообщил о готовности Запада отменить основные санкции

Представители Запада на переговорах в Вене согласились отменить основные санкции против Ирана. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани. Он прокомментировал ход переговоров в Вене по иранской ядерной программе.
«Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения, — цитирует президента агентство Fars. — Представители Запада согласились отменить главные санкции — по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана. Теперь дискуссии идут по некоторым незначительным моментам».
Накануне президент Ирана сказал, что переговоры в Вене завершатся победой Ирана.
19 мая в Вене завершилось заседание делегации Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу полного восстановления реализации Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил хороший прогресс по итогам последних двух недель переговоров.
Представители стран — участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется.
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