В США беспокоятся из-за размещения в космосе китайской руки-манипулятора

Развертывание Китаем роботизированной руки-манипулятора, которая будет установлена на основном модуле третьей по счету национальной космической орбитальной станции, вызвало опасения США. По мнению Вашингтона, она может быть использована в военных целях, пишет South China Morning Post.
Несколько дней назад китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) выпустила анимационный ролик, на котором была продемонстрирована одна из ее разработок. Это 10-метровая рука-манипулятор, способная поднимать объекты весом до 20 т и перемещаться за пределами орбитальной станции. Она состоит из семи суставов, оснащена концевыми эффекторами и системой видеонаблюдения. Ее планируют установить на базовом модуле «Тяньхэ». Предполагается, что Китай развернет свою третью орбитальную станцию в 2022 году.
Как отмечает газета, командующий Космическими силами США генерал Джеймс Дикинсон, выступая на слушаниях в конгрессе, заявил, что эта разработка может стать угрозой для страны в космосе.
Издание пишет, что Китай уже запускал в космос аппараты, которые имели подобную технологию. В частности, в ноябре 2016 года КНР отправила на орбиту спутник «Шицзянь-17», который был оснащен рукой-манипулятором, предназначенной для сбора космического мусора. По словам Дикинсона, потенциально китайский спутник, используя роботизированную руку, способен сбивать американские космические объекты.
По мнению генерала, в случае войны в космосе китайская разработка способна атаковать американские спутники GPS, что привет к выводу из строя авианосцев, истребителей пятого поколения, танков и ракетных систем, работающих с помощью GPS.
В Вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований заявили, что «Шицзянь-17» за эти годы совершил ряд «необычных маневров» и изменил свое положение по отношению к другим спутникам.
Военный аналитик Энтони Вонг Донг из Макао, в свою очередь, заметил, что Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) начало оснащать свои космические аппараты роботизированным оружием еще в 1990-х годах. По его словам, вполне объяснимо, почему США выразили обеспокоенность в связи с китайской разработкой. «Ключевой вопрос заключается в том, когда она будет использована китайцами и какова ее реальная цель», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016