В США беспокоятся из-за размещения в космосе китайской руки-манипулятора

Развертывание Китаем роботизированной руки-манипулятора, которая будет установлена на основном модуле третьей по счету национальной космической орбитальной станции, вызвало опасения США. По мнению Вашингтона, она может быть использована в военных целях, пишет South China Morning Post.

Несколько дней назад китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) выпустила анимационный ролик, на котором была продемонстрирована одна из ее разработок. Это 10-метровая рука-манипулятор, способная поднимать объекты весом до 20 т и перемещаться за пределами орбитальной станции. Она состоит из семи суставов, оснащена концевыми эффекторами и системой видеонаблюдения. Ее планируют установить на базовом модуле «Тяньхэ». Предполагается, что Китай развернет свою третью орбитальную станцию в 2022 году.

Как отмечает газета, командующий Космическими силами США генерал Джеймс Дикинсон, выступая на слушаниях в конгрессе, заявил, что эта разработка может стать угрозой для страны в космосе.

Издание пишет, что Китай уже запускал в космос аппараты, которые имели подобную технологию. В частности, в ноябре 2016 года КНР отправила на орбиту спутник «Шицзянь-17», который был оснащен рукой-манипулятором, предназначенной для сбора космического мусора. По словам Дикинсона, потенциально китайский спутник, используя роботизированную руку, способен сбивать американские космические объекты.

По мнению генерала, в случае войны в космосе китайская разработка способна атаковать американские спутники GPS, что привет к выводу из строя авианосцев, истребителей пятого поколения, танков и ракетных систем, работающих с помощью GPS.

В Вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований заявили, что «Шицзянь-17» за эти годы совершил ряд «необычных маневров» и изменил свое положение по отношению к другим спутникам.

Военный аналитик Энтони Вонг Донг из Макао, в свою очередь, заметил, что Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) начало оснащать свои космические аппараты роботизированным оружием еще в 1990-х годах. По его словам, вполне объяснимо, почему США выразили обеспокоенность в связи с китайской разработкой. «Ключевой вопрос заключается в том, когда она будет использована китайцами и какова ее реальная цель», — сказал он.