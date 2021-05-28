Путин предложил Лукашенко искупаться в море

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться во время пребывания в Сочи. Трансляцию встречи двух лидеров вели российские СМИ.

«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится теплее и теплее», — отметил Путин, предположив, что это также может способствовать достижению результатов встречи.

Лукашенко принял предложение российского президента, ответив: «С удовольствием».

Это уже третья за год встреча Лукашенко и Путина, но первая после обострения отношений Беларуси с Евросоюзом из-за ситуации с рейсом Ryanair.

На встречу президент Беларуси привез Путину некие документы о происходящем в стране, которые должны прояснить инцидент с самолетом Ryanair. Лукашенко отметил, что «есть желающие подкинуть проблем» России и Беларуси.

С начала 2021 года Лукашенко два раза прилетал в Россию: 22 февраля президенты встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве.