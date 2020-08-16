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Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные, Путин пообещал военную помощь

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Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные, Путин пообещал военную помощь

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели второй телефонный разговор за эти выходные, сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны», - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин подтвердил готовность предоставить Беларуси военную помощь «в случае обострения ситуации».

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», - добавляется в сообщении.

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9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны на которых победил Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года.

После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками.

Владимир Путин, Александр Лукашенко
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