Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные, Путин пообещал военную помощь

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели второй телефонный разговор за эти выходные, сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
«Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны», - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин подтвердил готовность предоставить Беларуси военную помощь «в случае обострения ситуации».
«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», - добавляется в сообщении.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны на которых победил Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года.
После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016