Турция будет требовать ПЦР-тест у туристов с 4 июня

Начиная с 4 июня 2021 года для всех иностранных граждан будут действовать новые условия для въезда в Турцию в связи с изменениями санитарно-эпидемической ситуации в стране.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
«Теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, который свидетельствует о прививке по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию и/или что он излечился от болезни за последние 6 месяцев, предоставление ПЦР-теста и карантин не требуются.
Это означает, что отмена необходимости ПЦР-теста, которую ввели с 15 мая 2021 года для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, временно приостанавливается и будет действовать до 3 июня включительно.
В прошлом году Турцию посетили около 1 млн украинцев. Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев ехать в Турцию на отдых, особенно после того, как РФ прекратила туристическое сообщение с этой страной с 15 апреля.
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