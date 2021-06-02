В США исследуют действие третьей дозы вакцины от COVID-19

Национальный институт здоровья США (NIH) приступил к первой фазе исследования действия дополнительной, третьей дозы вакцины от COVID-19 другого производителя. Об этом сообщила во вторник пресс-служба научного центра.
По ее данным, в ходе испытаний взрослые добровольцы, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, получат бустерные дозы вакцин других производителей с тем, чтобы установить безопасность и иммуногенность смешанных бустерных схем.
«Несмотря на то, что вакцины, в настоящее время одобренные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), обеспечивают надежную защиту от COVID-19, мы должны быть готовы к необходимости повторного введения вакцин, чтобы препятствовать ослаблению иммунитета и обеспечить защиту от развивающегося вируса», — приводит пресс-служба NIH слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Согласно его мнению, соответствующее исследование подготовит почву для принятия решения о ревакцинации смешанного типа в случае возникновения необходимости.
Предварительные результаты испытаний ожидаются в конце лета 2021 года. Наблюдать за добровольцами, получившими бустерную дозу в ходе этого исследования, будут в течение года.
Согласно данным ВОЗ на 1 июня, США занимают первое место среди стран мира по числу случаев инфицирования коронавирусом — 32 929 178 человек, а также по числу летальных исходов — 588 596 человек.
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