В Украине прожиточный минимум привяжут к средней зарплате

В Украине могут становить единый прожиточный минимум, привязанный к проценту от средней зарплаты по стране. Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 3515.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

«За» проголосовали 253 нардепа.

Закон изменяет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Определять размер прожиточного минимума предлагают в расчете на одного человека.

Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:

в 2021 году — 40 процентов;

в 2022 году — 41 процент;

в 2023 году — 42 процента;

в 2024 году — 43 процента;

в 2025 году — 44 процента;

в 2026 году — 45 процентов;

в 2027 году — 46 процентов;

в 2028 году — 47 процентов;

в 2029 году — 48 процентов;

в 2030 году — 49 процентов;

в 2031 году — 50 процентов.

Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

Орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств по поводу фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Под домохозяйством понимается декларируемое экономическое объединение одного/двух/нескольких лиц, ведущих совместный учет доходов и расходов, облагаемых налогом на доходы физлиц.

Для назначения помощи в соответствии с законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.

Так, до 2025 года Кабмину поручают обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Прописано изменение подходов к установлению размеров должностных окладов: не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предусмотрено утверждать законом о госбюджете на соответствующий год.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусмотрено применять расчетную единицу, которая утверждается законом о государственном бюджете.

Также регулируются вопросы платы за предоставление административных услуг.

Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. От его размера зависит социальные и трудовые выплаты.