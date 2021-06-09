МИД Германии поддерживает создание Украиной «Крымской платформы»

Германия поддерживает инициативу «Крымская платформа», нацеленную на возвращение полуострова под юрисдикцию Украины. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Мы поддерживаем украинскую инициативу „Крымская платформа“. Этот проект я с самого начала поддерживаю», — заявил Маас. «Мы считаем, что это хорошая возможность сохранить тему Крыма на международной повестке дня, поэтому мы поддерживаем запланированное мероприятие украинской стороны», — сказал он, говоря о планах Украины организовать международную встречу «Крымской платформы».
Создание «Крымской платформы» инициировал президент Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа «Крымской платформы» должна начаться с так называемого инаугурационного саммита. Планируется, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
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