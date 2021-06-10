Как получить медикаменты по самой выгодной цене, используя украинский стартап Liki24.com

Сервис адресной доставки лекарств, БАДов, средств гигиены, лечебной косметики и многих других аптечных товаров Liki24.com ведет отсчет своей истории с 2017 года. Стартап пользуется высокой популярностью в Украине, а с 2018 года расширил радиус своей деятельности и на Польшу. Как заказать лекарства на дом, сэкономив свои деньги и время – в нашем материале.
Сервис Liki24.com – это не только доставка лекарств и прочих аптечных товаров, как таковая, но и возможность сравнить цены на любой товар в разных аптеках отдельных городов Украины. Стартап сотрудничает с более чем 5000 лицензированных аптек в разных уголках нашей страны, и каждая из них предоставляет клиентам Liki24.com дополнительную скидку.
Выгода для пользователей сервиса заключается в двух основных моментах: возможности существенно сэкономить деньги (до 30%, в зависимости от списка товаров в заказе) и при этом не посещать аптеки самостоятельно в поисках нужного лекарства.
Получить медикаменты, средства гигиены, лечебную косметику и множество других аптечных товаров с помощью Liki24.com можно в 27598 населенных пунктах нашей страны любым из следующих способов:
Оплату заказа тоже можно произвести несколькими способами:
ВАЖНО! Liki24.com регулярно подготавливает для своих клиентов множество интересных предложений: скидки на «сезонные» лекарства или аптечные товары отдельных групп, щедрые кэшбеки, денежные бонусы за приведение новых пользователей и многое другое.
Заботьтесь о своем здоровье, экономя время и капитал! :)
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