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Как получить медикаменты по самой выгодной цене, используя украинский стартап Liki24.com

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Как получить медикаменты по самой выгодной цене, используя украинский стартап Liki24.com

Сервис адресной доставки лекарств, БАДов, средств гигиены, лечебной косметики и многих других аптечных товаров Liki24.com ведет отсчет своей истории с 2017 года. Стартап пользуется высокой популярностью в Украине, а с 2018 года расширил радиус своей деятельности и на Польшу. Как заказать лекарства на дом, сэкономив свои деньги и время – в нашем материале.

Сервис Liki24.com – это не только доставка лекарств и прочих аптечных товаров, как таковая, но и возможность сравнить цены на любой товар в разных аптеках отдельных городов Украины. Стартап сотрудничает с более чем 5000 лицензированных аптек в разных уголках нашей страны, и каждая из них предоставляет клиентам Liki24.com дополнительную скидку.

Выгода для пользователей сервиса заключается в двух основных моментах: возможности существенно сэкономить деньги (до 30%, в зависимости от списка товаров в заказе) и при этом не посещать аптеки самостоятельно в поисках нужного лекарства.

Получить медикаменты, средства гигиены, лечебную косметику и множество других аптечных товаров с помощью Liki24.com можно в 27598 населенных пунктах нашей страны любым из следующих способов:

  1. Самостоятельный вывоз из аптеки. Клиент составляет заказ онлайн, а сотрудники сервиса резервируют его в выбранной клиентом аптеке. Услуга резервирования предоставляется бесплатно, а самовывоз позволяет получить многие лекарства по более низкой цене, чем при обычной покупке в аптечном торговом зале.
  2. Адресная доставка лекарств курьером. Со списком городов, в которых работает курьерская доставка, а также с ее режимом и остальными условиями можно ознакомиться на сайте Liki24.com в разделе «Доставка и оплата».
  3. Доставка медикаментов почтовыми операторами Укрпочта и Новая Почта. Выбрав этот способ, можно получить свой заказ как непосредственно в почтовом отделении, так и с адресной доставкой почтовым курьером.

Оплату заказа тоже можно произвести несколькими способами:

  • наличными средствами курьеру, если вы заказали курьерскую доставку;
  • электронной картой, оформляя или подтвердив заказ на сайте Liki24.com;
  • через сервисы Google Pay и Apple Pay;
  • с вашего личного счета Киевстар, оформляя заказ на сайте Liki24.com.

ВАЖНО! Liki24.com регулярно подготавливает для своих клиентов множество интересных предложений: скидки на «сезонные» лекарства или аптечные товары отдельных групп, щедрые кэшбеки, денежные бонусы за приведение новых пользователей и многое другое.

Заботьтесь о своем здоровье, экономя время и капитал! :)

 

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