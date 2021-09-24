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Венгрия не пойдет на уступки ЕС в отношении ЛГБТ

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Венгрия не пойдет на уступки ЕС в отношении ЛГБТ

Венгрия не изменит свою политику в отношении запрета пропаганды гомосексуализма в стране и не поддастся давлению в этом вопросе со стороны европейских структур. Об этом в обнародованном в пятницу интервью агентству Associated Press (АР) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не пойдем на компромиссы в этих вопросах, поскольку являемся суверенной страной, суверенной нацией. И никому, даже Европейской комиссии, не следует шантажировать нас применительно к этим вопросам», — заявил министр.

Сийярто назвал это «чисто политическим решением» и «шантажом», подчеркнув при этом, что позиция Будапешта в отношении запрета на «пропаганду гомосексуальных отношений» останется неизменной. «Мы не пойдем на компромиссы в отношении будущего наших детей», — сказал он.

Еврокомиссия начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии. По этой же причине власти ЕС приостановили процесс предоставления Венгрии финансовой помощи на ликвидацию последствий пандемии нового коронавируса.

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Ранее в этом месяце в интервью СМИ Сийярто пояснил, что принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма в стране не притесняет права ЛГБТ-сообщества, а касается сексуального образования детей и подростков до 18 лет. Этот закон, рассказал он, о венгерских детях и говорит следующее: образование венгерских детей до 18 лет в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями.

Венгрия, ЛГБТ
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