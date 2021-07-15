Еврокомиссия начала расследование против Венгрии и Польши за притеснение секс-меньшинств

Еврокомиссия (ЕК) начала в четверг юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии.
Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов может обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.
«Еврокомиссия начинает юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши в связи с нарушением прав ЛГБТ-сообщества», — говорится в документе.
«Равенство, уважение достоинства и прав человека являются ключевыми ценностями ЕС. Еврокомиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить эти ценности», — говорится в документе.
Еврокомиссия требует пересмотра венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения.
От Варшавы ЕК требует отменить решения властей ряда городов и населенных пунктов, объявивших себя «свободными от ЛГБТ зонами».
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