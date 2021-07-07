Еврокомиссия поставила Венгрии ультиматум из-за «антигейского» закона

Представители главного исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии — раскритиковали принятый в Венгрии закон об ограничении пропаганды ЛГБТ. Этот закон вступает в силу в четверг, 8 июля, и запрещает демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебных материалах и телевизионных передачах, предназначенных для лиц моложе 18 лет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 7 июля в Европарламенте, назвала «отвратительными» принятые в Венгрии меры и призвала власти к их отмене или корректировке. «Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссиия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договоренностей», — предупредила она.

По словам также выступившей на слушаниях в парламенте вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, принятый в Венгрии закон может противоречить праву человека на свободу самовыражения. Кроме того, эти меры могут идти вразрез с директивами о распространении аудиовизуального контента на территории ЕС, а также с правом на беспрепятственную торговлю товарами и услугами. Еврокомиссия уже получила письмо от властей Венгрии с ответами на претензии по поводу закона об ограничении ЛБГТ-пропаганды и занимается его изучением, сообщила Юрова.

Ни Юрова, ни фон дер Ляйен не назвали конкретных штрафных мер, которые грозят Будапешту в случае отказа выполнить требования Еврокомиссии. При этом в среду, 7 июля, издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Еврокомиссия приостановила рассмотрение заявки правительства Венгрии на получение грантов от ЕС на сумму 7,2 млрд евро. Эти средства планировалось выделить из фонда ЕС для помощи странам в рамках восстановления от последствий пандемии COVID-19. Впрочем, по словам одного из собеседников Politico, промедление Еврокомиссии с одобрением плана связано с беспокойством из-за угрозы коррупции в Венгрии, а не с законом против ЛГБТ-пропаганды. Об отказе Еврокомиссии одобрять заявку Венгрии на получение средств из бюджета ЕС сообщил румынский депутат Европарламента, возглавляющий группы «Обновляя Европу» Дачан Чолош.

Дополнительное давление на Еврокомиссию и лидеров ЕС оказывает Европарламент. Евродепутаты уже подготовили резолюцию, осуждающую принятый в Венгрии закон о ЛГБТ-пропаганде. Ожидается, что резолюция будет принята в четверг, 8 июля. В документе, который уже поддержали главы четырех крупнейших фракций в Европарламенте, введенные Будапештом меры сравнили с законом, принятым в России в 2013 году. «Европейский парламент выражает обеспокоенность тем фактом, что закон похож на так называемый «закон о пропаганде ЛГБТ» в России, который нанес серьезный ущерб ЛГБТ-коммьюнити в России», — отмечается в проекте резолюции.

В тексте содержится призыв к Европейскому совету, в который входят главы государств и правительств 27 стран ЕС, рассмотреть возможность введения ограничений против Венгрии в рамках статьи 7 Союзного договора. Эта статья предусматривает санкции в отношении государств, нарушающих ценности ЕС — вплоть до лишения права голоса представителя правительства государства-участника в Европейском совете. «Европарламент подчеркивает, что законопроект — не единичный случай, а очередной пример постепенного размывания фундаментальных прав человека в Венгрии», — утверждается в тексте.

В Венгрии считают критику со стороны ЕС несправедливой. По словам премьер-министра Виктора Орбана, в Еврокомиссии ведут себя «как колониалисты». «Они хотят диктовать нам, какие законы должны приниматься в других странах и как мы должны жить», — посетовал он 2 июля.

В заявлении офиса международных связей правительства Венгрии назвали критику Еврокомиссии «позором». «Недавно принятый венгерский закон защищает права детей, гарантирует права родителей и не распространяется на права сексуальной ориентации лиц старше 18 лет, поэтому он не содержит никаких дискриминационных элементов», — отмечают венгерские власти. Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил, что обвинения ЕС — часть «глобальной кампании по распространению фейковых новостей» против Венгрии. Министр юстиции Юдит Варга сказала, что Европа попала под давление «либерального катка».

Согласно исследованию Pew Research Center, 49% венгерских респондентов считают, что гомосексуальность должна приниматься обществом. Это один из самых высоких показателей в Восточной Европе. В России доля квир-толерантных респондентов составляет 14%, в Польше — 47%, в Украине — 14%, в Литве — 28%. Опрос проводился в 2019 году, его общая выборка составила 38,4 тыс. человек.