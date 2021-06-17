Как бы форуму «Украина 30» не превратиться в унылый райком конца 80-х

Президентские форумы «Украина 30», безусловно, благое дело. Правда, мне это напоминает съезды райкомов КПСС конца 80-х. Когда с трибуны звучат правильные слова, аплодисменты, переходящие в овацию, зал рукоплещет «в едином порыве»... Только никто в эту говорильню уже не верит.

В понедельник прошел форум «Украина 30. Экономика без олигархов». С трибуны звучали правильные речи, президент Зеленский озвучивал, говоря киношным языком, очередной римейк истории про «Україну моєї мрії».

Но если Вы откроете западную прессу, то сильно удивитесь. Потому что с Запада все активнее звучит критика украинской власти во главе с Зеленским и того курса, который они проводят в жизнь. Громким тревожным звоночком стал отчет Мониторинговой миссии ООН. Верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных наций в своем отчете публично заявил, что запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, на которых часто выступал глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, «противоречит международным стандартам в области прав человека».

А это не просто слова. «Художества» украинской власти во главе с Зеленским заметили на мировом уровне. И не просто заметили, а дали политическую оценку. Надо сказать, оценку в стиле знаменитой картины «Опять двойка».

Не отстает и зарубежная пресса. Влиятельное европейское издание The Brussels Times в своем материалы «Европейские ценности — это не только развешать везде флаги ЕС» сформулировало квинтэссенцию претензий к официальному Киеву и Зеленскому.

The Brussels Times прямо пишет, что Зеленский & Co занимаются «подменой понятий, что уже стало для украинской власти правилом поведения». Судя по публикации в европейском СМИ, рассказы про «деолигархизацию» никого не обманули.

The Brussels Times, используя термин «подмена понятий» прямо пишет, что на самом деле «под видом борьбы с коррупцией идет атака на крупный и средний бизнес, вместо принципа равных условий в сфере налогов происходит увеличение налогового бремени, судебную систему, как отметила ПАСЕ, заменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевые фонды Запада на борьбу против COVID-19, как и раньше, расходуются не по назначению, а все вместе это имеет признаки коррупции».

А такую «инициативу» как новый законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который повышает ставки налогов, акцизов и ренты, а также чуть ли не вводит «налог на воздух», в ЕС воспринимают как целенаправленное вредительство с целью разрушить украинскую экономику.

The Brussels Times публично вопрошает, как у украинских чиновников совести хватает просить денег и поддержки у Запада, когда они просто разоряют украинский бизнес и уничтожают экономику.?! Ведь, как пишет авторитетное СМИ, «если налоговый закон, который был подан в парламент, примут, то суммарное налогообложение бизнеса будет самым высоким в мире».

Что самое интересное, The Brussels Times смотрит на перспективу. Издание предупреждает, что последствия могут быть плачевными, потому что если закон примут и разрушат бизнес, то «интеграция украинской и европейской экономик будут „помножены на ноль“ усилиями украинских чиновников».

В общем, такие публикации как в The Brussels Times показывают, что все не так радужно, как хотелось бы «зеленым». Да, с трибун еще звучат правильные речи про «европейский выбор» и «путь в Европу». Вот только как в райкоме конца 80-х, в ЕС и в мире все меньше тех, кто верит в эти пафосные и одновременное пустые речи.