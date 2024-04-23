На захист української енергетики у 2023 році було витрачено більше коштів, ніж на будівництво фронтових фортифікацій, - ЗМІ

У 2023 році на захист української енергетики бетоном було витрачено від 50 до 60 млрд гривень. Це вдвічі більше, ніж дотепер виділено на будівництво фронтових фортифікацій.

Як пише Апостроф, про це йдеться у статті Фокус.ua "Чому не спрацював захист енергооб'єктів".

Так, у березні 2023 Кабмін виділив лише 1 млрд грн на фортифікаційні споруди. Влітку Харківська та Чернігівська область отримали на будівництво фортифікацій 1,2 млрд грн. Лише після втручання у питання президента у 2024 було виділено близько 30 млрд грн. Тоді президент фотографувався в окопах Харківщини і Чернігівщини, зроблених з дерева та плівки.

До зведення польових фортифікацій не була залучена найбільша в Україні компанія з будівництва інфраструктурних об'єктів "Автострада".

"Щодо фортифікації - цікаво, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив, результат - виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать", - написав у Facebook власник компанії Максим Шкіль.

Наприкінці березня росіяни завдали низку повітряних ударів по генеруючих потужностях української енергетичної системи. Незважаючи на коштовний бетонний захист, в результаті цих ударів "Укргідроенерго" заявила про втрату 20% генеруючих потужностей, група ДТЕК заявила про пошкодження 80% енергоблоків, а у державному "Центренерго" заявили про втрату 100% генерації.

Нагадаємо, в лютому 2024 видання New York Times опублікувало матеріал про "напрочуд слабкі" оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. У статті були наведені супутникові знімки українських укріплень, які характеризувалися як "рідкі" та "елементарні".

А Wall Street Journal, аналізуючи відхід ЗСУ від Авдіївки, зазначив, що "з кожним російським наступом сили оборони України мають відступати на часто недостатньо непідготовлені позиції". Видання навело слова заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максима Жоріна, який констатував, що " нам доводиться копати, окопуватися і будувати самим".

11 квітня Верховна Рада викликала відповідальних за захист об'єктів критичної інфраструктури посадовців, і як повідомив нардеп Ярослав Железняк, на засідання вони не з'явилися.