Прем'єр Бельгії сказав, коли Україна отримає перший винищувач F-16

Українська армія зможе отримати перший багатоцільовий літак-винищувач F-16 разом з підготовленими пілотами до літа 2024 року.

Про це заявив у розмові зі ЗМІ прем'єр Бельгії Александра де Кроо.

За його словами, коаліція F-16 є важливою, адже літаки мають протиповітряний потенціал. Його країна в цьому відіграє вагому роль.

"Тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - пояснив прем'єр.

Минулого року держави-союзники України погодились передати літаки-винищувачі F-16. Йшлося про 61 одиницю. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія. Тоді вирішили питання про підготовку до бойових вильотів українських пілотів.

Очікується, що до літа підготовку пройдуть 20 пілотів, однак не на всіх може вистачити літаків.

Для того, щоб почалося постачання, окрім підготовки українських військових та обслуговуючого персоналу, Україна має підготувати інфраструктуру.