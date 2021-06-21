ЕС продлил еще на год санкции за аннексию Крыма

Европейский Союз утвердил решение продлить еще на год санкции, которые были введены за незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и срок действий которых истекает 23 июня.
Решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел без обсуждения. Эти санкции продлеваются сроком на год.
Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Как указано в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года, ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международных норм.
Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки сознательно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против конкретных секторов российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.
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