В Украине обещают несколько дней рекордной жары

В Украине 23 июня дожди пройдут местами в южных областях, Карпатах и на Прикарпатье, ночью 17-22°, днем 30-35°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В южной части, Карпатах и на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков и жара. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°, на Одесчине и Николаевщине 24-29°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 20-22°, днем 32-34°, на Киевщине 17-22°, днем 30-35°.

Синоптики прогнозируют 24-25 июня в южной части, днем и на северо-западе страны местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, в южной части 28-33°.

На Киевщине 24-25 июня осадки не ожидаются. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.

Согласно прогнозу на 26-27 июня, в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди; температура ночью 14-20°, днем 23-29°.

На остальной территории небольшие дожди, грозы (26 июня лишь местами днем); температура ночью 17-23°, днем 28-34°, на востоке до 36°.

В столичном регионе 26 июня ночью без осадков, днем местами, в течение 27 июня по всей области небольшие дожди, грозы. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.