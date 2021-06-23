В Украине обещают несколько дней рекордной жары

В Украине 23 июня дожди пройдут местами в южных областях, Карпатах и на Прикарпатье, ночью 17-22°, днем 30-35°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«В южной части, Карпатах и на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков и жара. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°, на Одесчине и Николаевщине 24-29°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области в среду сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 20-22°, днем 32-34°, на Киевщине 17-22°, днем 30-35°.
Синоптики прогнозируют 24-25 июня в южной части, днем и на северо-западе страны местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, в южной части 28-33°.
На Киевщине 24-25 июня осадки не ожидаются. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.
Согласно прогнозу на 26-27 июня, в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди; температура ночью 14-20°, днем 23-29°.
На остальной территории небольшие дожди, грозы (26 июня лишь местами днем); температура ночью 17-23°, днем 28-34°, на востоке до 36°.
В столичном регионе 26 июня ночью без осадков, днем местами, в течение 27 июня по всей области небольшие дожди, грозы. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.
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