Facebook работает над созданием своего аналога Clubhouse

Американская корпорация Facebook работает над созданием аудиочата, который мог бы стать аналогом голосовой соцсети Clubhouse. Об этом сообщает в среду электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на два источника.
По их сведениям, руководство Facebook дало сотрудникам задание разработать приложение, похожее на Clubhouse. На данный момент оно находится на самой ранней стадии разработки и известно внутри компании как Fireside.
Как отмечают источники газеты, глава Facebook Марк Цукерберг лично заинтересовался возможными формами реализации коммуникации посредством аудио. 7 января Цукерберг поучаствовал в одном из обсуждений в Clubhouse, посвященном дополненной и виртуальной реальности.
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