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Минск заявил о доказательствах причастности США к попытке убийства Лукашенко

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Минск заявил о доказательствах причастности США к попытке убийства Лукашенко

В распоряжении Минобороны Беларуси якобы есть «неопровержимые доказательства» причастности госструктур США к подготовке переворота в стране и убийства президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава Минобороны РБ Виктор Хренин, его слова передает «Sputnik Беларусь».

«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — заявил Хренин.

В середине апреля Лукашенко заявил, что на него готовилось покушение и похищение его детей. По словам главы РБ, в этом участвовали иностранные спецслужбы. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — говорил Лукашенко.

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После соответствующего заявления президента Беларуси ФСБ совместно с белорусским КГБ сообщили о задержании в Москве двух человек — имеющего гражданство Беларуси и США Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуты. Спецслужбы утверждают, что задержанные готовили военный переворот 9 мая в Минске. По данным ФСБ, в план военного переворота входили захват радио- и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, а также полное отключение энергосистемы Беларуси.

В Госдепартаменте сообщения о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко назвали абсолютно ложными.

США, Беларусь
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