Один из заместителей главы НБУ покидает должность

Совет Национального банка Украины согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы НБУ в связи с истечением срока его полномочий. Последним днем срока полномочий будет 12 июля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сологуб сейчас отвечает за работу блока «Монетарная стабильность», в который входят Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управления европейской интеграции и международных программ.
Сейчас Национальный банк определяется с подбором кандидатуры будущего заместителя главы НБУ. Вместе с тем с целью обеспечения непрерывности процессов центробанка, Сологуб может находиться на должности до вступления в должность вновь назначенного замглавы, полноценно выполнять все возложенные полномочия, в частности принимать участие в заседаниях правления НБУ и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности и тому подобное, отметили в пресс-службе.
Сологуб занимает должность заместителя главы НБУ с 1 марта 2015 года. Он является одним из пяти заместителей главы НБУ. Сологуб ранее заявлял, что не планирует оставаться в НБУ еще на один срок.
Как сообщалось, Совет Национального банка Украины в октябре 2020 принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу, которые остались в правлении после того, как в июле НБУ возглавил Кирилл Шевченко.
Тогда США и Евросоюз выразили поддержку Рожковой и Сологубу в конфликте внутри НБУ.
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