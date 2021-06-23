Глава МИД Украины прокомментировал инцидент с британским эсминцем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предупредительный огонь со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, подчеркнул необходимость качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море», — написал Кулеба в Twitter в среду.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender в Черном море в районе мыса Фиолент.