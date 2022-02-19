«Это не власть, это шобла!»: Москаль объяснил, почему Зеленского посадят

Экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль заявил, что действующая власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским «сядет». Об этом он сказал 17 февраля в эфире YouTube-шоу «ГОРДОН» на канале «Дмитрий Гордон».
Он прокомментировал свое заявление относительно нынешней украинской власти: «Эта шобла сядет».
«Это не власть, это шобла! Почему сядет? За что нас все время ругает мир, Запад? Сегодня США и все другие сидят тихо и не говорят, что у нас нарушается принцип демократии. Что у нас нарушается принцип свободы слова. Что сегодня при Зеленском негативное (отношение) к национальным меньшинствам. Но это действительно так. И никто об этом не говорит. Потому и санкции. Господин (экс-глава Верховной Рады Дмитрий) Разумков учился на юриста, как и Зеленский. Он не подписывал решения СНБО (по введению санкций против граждан Украины). Он сказал, что в отношении граждан запрещено вводить санкции. Только если они осуждены за террористические действия», — заявил Москаль.
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