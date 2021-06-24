Центр Разумкова обнародовал последние президентские рейтинги

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский (22% всех опрошенных и 32% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Электоральные ориентации граждан Украины», проведенного социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня.

При этом, за пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 11% всех респондентов и 17% тех, кто точно пойдет на выборы и определился с кандидатом, которого будет поддерживать.

Нардепа (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») Юрия Бойко готовы поддержать 9% всех опрошенных и 13% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, нардепа (фракция «Батькивщина») Юлию Тимошенко — 7% и 10% соответственно, Игоря Смешко — 4% и 7%, экс-премьера Владимира Гройсмана — 3% и 4%, Анатолия Гриценко — 2% и 3% соответственно, спикера парламента Дмитрия Разумкова — 2% и 2%, экс-нардепа Олега Ляшко — 2% и 2%, экс-нардепа Руслана Кошулинского 1% и 2%, мэра столицы Виталия Кличко — 1% и 1%.

Кроме того, в случае электорального соперничества Владимира Зеленского во втором туре с Петром Порошенко, первый получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Петр Порошенко — соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко, за действующего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко — соответственно 13% и 24%.

Социологическое исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.