Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

159
США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снять санкции с духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи в рамках договоренностей по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники в окружении американского президента.

По данным NBC, этот вопрос уже обсуждался на переговорах по возвращению США к соглашению с Ираном в Вене. Это часть общего пакета договоренностей, который предлагает Вашингтон Тегерану. Однако, согласно дипломатической практике, договоренность может быть достигнута только в случае согласования всего пакета предложений.

Санкции в отношении Али Хаменеи были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Они носят во многом символический характер — духовному лидеру Ирана запрещены поездки в США и финансовые операции с американскими компаниями.

Читайте также: В МИД РФ дали свое объяснение выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств — участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

США, Иран, Али Хаменеи
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 26 июня 2021
Пятница, 25 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016