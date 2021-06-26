США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снять санкции с духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи в рамках договоренностей по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники в окружении американского президента.
По данным NBC, этот вопрос уже обсуждался на переговорах по возвращению США к соглашению с Ираном в Вене. Это часть общего пакета договоренностей, который предлагает Вашингтон Тегерану. Однако, согласно дипломатической практике, договоренность может быть достигнута только в случае согласования всего пакета предложений.
Санкции в отношении Али Хаменеи были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Они носят во многом символический характер — духовному лидеру Ирана запрещены поездки в США и финансовые операции с американскими компаниями.
В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств — участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.
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