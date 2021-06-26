В МИД РФ дали свое объяснение выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Выдача российских паспортов жителям Донбасса якобы стала следствием невыполнения Киевом минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике», — заявила Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в нарушении логики минских соглашений путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Напомним, ранее в так называемой ДНР назвали количество жителей, получивших российское гражданство.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016