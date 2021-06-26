В МИД РФ дали свое объяснение выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Выдача российских паспортов жителям Донбасса якобы стала следствием невыполнения Киевом минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике», — заявила Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в нарушении логики минских соглашений путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Напомним, ранее в так называемой ДНР назвали количество жителей, получивших российское гражданство.