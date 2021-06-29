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Рада проголосовала за основу закон, разрешающий увеличить численность ВСУ

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Рада проголосовала за основу закон, разрешающий увеличить численность ВСУ

Численность Вооруженных сил Украины может возрасти. Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского № 5558.

Документ поддержали 320 парламентариев.

Численность ВСУ, согласно закону, возрастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч — это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных.

Это планируется сделать для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.

Во время сегодняшнего заседания Верховная Рада также приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. Документ поддержали 318 народных депутатов.

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Законопроект предусматривает привлечение широких слоев населения Украины к защите своей страны. Также он дает определение национального сопротивления, территориальной обороны, сопротивления, подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и других связанных с ними понятий.

ВСУ, Верховная Рада
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Вторник, 29 июня 2021
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