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Международная интернет-торговля: как защитить себя от конкурентов

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Международная интернет-торговля: как защитить себя от конкурентов

Еще совсем недавно международная торговля была уделом небольшого числа людей. Сегодня, благодаря процессу глобализации, открыть фирму за рубежом может позволить себе практически любой желающий, но вместе с тем растут и риски. Разрабатывая уникальную идею для выхода на рынок, вы рискуете столкнуться с нечестной конкуренцией или воровством.

О том, как защититься от этого и сделать так, чтобы ваша идея приносила деньги вам, а не конкурентам, мы и расскажем сегодня. Осветить этот вопрос помогут профессионалы юридической фирмы 4B, специализирующиеся на сопровождении международного бизнеса.

Авторское право

Для примера возьмем одну из самых популярных торговых интернет-площадок ― Amazon. Первое, с чего стоит начать работу на ней, ― регистрация авторских прав в США, это позволит обезопасить бизнес от нечестных конкурентов. В этой стране уважение к букве закона настолько велико, что при наличии этого документа вы сможете урегулировать практически любой спор без суда.

Дополнительные преимущества оформления авторского права

Имея авторское право, вы сможете:

  • апеллировать к администрации Amazon через «Report a violation» или «Report an infringement» с целью заблокировать аккаунты и операции мошенников;

  • защититься от фиктивных жалоб со стороны недобросовестных конкурентов;

  • и самое главное ― продать свое право, если решите сменить сферу деятельности или закрыть бизнес.

 

Как видите, такая процедура имеет много преимуществ. В любом случае в минусе вы не останетесь.

 

Объекты регистрации авторского права

Объектом регистрации может выступать практически что угодно:

  • фотографии, дизайн упаковки, внешний вид товара;

  • содержимое блогов или статей;

  • нотный стиль;

  • аудиозаписи.

 

Обратите внимание на то, что получить авторское право можно не только на недавно созданный, но и на существующий товар. Этот документ не имеет срока давности, но учитывайте, что вас могут опередить конкуренты, поэтому тянуть с этим не стоит. Как только вы его получите, то сможете быть уверенными в надежной защите вашего бизнеса.

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