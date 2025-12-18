Войти

У 2025 році росія витратила на війну з Україною понад $137 млрд

145

2025 року росія витратила 11,1 трлн рублів або $137,8 млрд на агресію проти України.

Це перший випадок, коли міноборони рф оприлюднило витрати, які безпосередньо пов'язані з війною, передає Faridaily.

"міністерство оборони вперше розкрило дані про витрати бюджету, безпосередньо пов'язані зі спеціальною воєнною операцією", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою міністра оборони рф андрія білоусова, витрати на війну становлять близько 5,1% ВВП країни у 2025 році. Досі публічно були відомі лише загальні дані за статтею "Національна оборона", яка включає витрати на розробку озброєння, будівництво та інші потреби.

Згідно з даними мінфіну рф, загальна сума видатків на національну оборону у 2025 році склала 13,5 трлн рублів або $167,7 млрд. Таким чином, близько 82% цих коштів спрямовано на війну проти України.

міністр белоусов повідомив, що загальний бюджет міноборони рф у 2025 році оцінюється у 7,3% ВВП. Водночас частка витрат, не пов'язаних з війною, зменшилася з 2,7% до 2,2% ВВП.

Ці дані демонструють значне перенаправлення ресурсів рф на військові дії проти України, скорочуючи фінансування інших оборонних та наукових програм.

витрати на війну
