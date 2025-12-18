Зеленський: Рішення саміту ЄС має бути таким, щоб у росії відчули, що бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу

Президент України Володимир Зеленський сподівається на таке рішення саміту ЄС у Брюсселі, яке змусить росію не продовжувати війну у наступному році.
Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, повідомляє "Європейська правда".
Глава держави повідомив, що завтра лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, і "це дуже важлива зустріч".
"Результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір", – сказав Зеленський.
Одним із ключових питань саміту стане виділення "репараційної позики" Україні за рахунок російських заморожених активів, проти чого наразі продовжує виступати Бельгія.
Єврокомісія запропонувала використати близько 180 млрд євро російських заморожених активів, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear. Із них пропонують передати Україні 140 млрд євро, ще близько 40 млрд – використати на погашення кредиту ERA, який надається Україні державами G7.
За пропозицією, "репараційна позика" буде погашена Україною лише тоді, коли вона отримає репарації від росії за завдані війною збитки.
