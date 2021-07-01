В Нидерландах бельгийский истребитель врезался в здание

Истребитель F-16 бельгийских ВВС врезался в здание при взлете на авиабазе Леуварден в Нидерландах. Об этом командование базы сообщило в Twitter.

«Сегодня утром F-16 врезался в находящееся напротив здание. Два человека получили ранения. Пилоту удалось спастись. Пожара либо взрыва не произошло», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Причина случившегося неизвестна.

Министерство обороны Бельгии уточнило, что пилоту удалось катапультироваться. Как передает издание Leeuwarder Courant, по предварительной информации, пострадавшие — пилот и человек, работавший в техническом помещении авиабазы.

Сейчас на месте происшествия работает военная полиция, а также спасательные службы.

По данным СМИ, самолет участвовал в учениях курсантов летных училищ. Всего в полетах принимали участие 24 человека.