В Нидерландах бельгийский истребитель врезался в здание

Истребитель F-16 бельгийских ВВС врезался в здание при взлете на авиабазе Леуварден в Нидерландах. Об этом командование базы сообщило в Twitter.
«Сегодня утром F-16 врезался в находящееся напротив здание. Два человека получили ранения. Пилоту удалось спастись. Пожара либо взрыва не произошло», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Причина случившегося неизвестна.
Министерство обороны Бельгии уточнило, что пилоту удалось катапультироваться. Как передает издание Leeuwarder Courant, по предварительной информации, пострадавшие — пилот и человек, работавший в техническом помещении авиабазы.
Сейчас на месте происшествия работает военная полиция, а также спасательные службы.
По данным СМИ, самолет участвовал в учениях курсантов летных училищ. Всего в полетах принимали участие 24 человека.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016