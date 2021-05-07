Главы МИД стран Бенилюкса посетили Донбасс

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн посетили Луганскую область в районе проведения операции Объединенных сил и пообещали донести европейскому сообществу правдивую информацию о ситуации на Донбассе.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в частности иностранная делегация совершила поездку на КПВВ «Счастье». В мероприятии также приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, руководство Объединенных сил, глава области.
Главы МИД поинтересовались регламентом работы КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока, интересовались трудностями, с которыми сталкиваются граждане при пересечении линии разграничения.
Так, министров проинформировали, что за семь месяцев функционирования КПВВ в Счастье сепаратисты не пропустили никого как на временно оккупированную территорию, так и в обратном направлении. Также иностранную делегацию уведомили, что российские наемники часто прибегают к провокациям.
«Со своей стороны министры иностранных дел заверили, что обязательно донесут правдивую информацию о ситуации на Донбассе европейскому сообществу и выразили всестороннюю поддержку от имени правительств своих стран», — говорится в сообщении.
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