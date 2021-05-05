В Украину едут главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок вместе с вице-премьером — министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном посетят Украину 6 и 7 мая.

«Цель визита заключается в поддержке тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, страны обсудят продолжение реформ в Украине», — сообщается на странице посольства Нидерландов в Украине в Facebook в среду.

В посольстве отметили, что на четверг, 6 мая, запланирован визит министров на линию соприкосновения на востоке Украины и встреча с гражданским обществом.

В пятницу, 7 мая, как ожидается, состоятся встречи глав МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга с членами украинского правительства, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.