Трамп раскритиковал Байдена за решение по «Северному потоку – 2»

Дональд Трамп, будучи президентом США смог бы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил сам бывший президент, выступая на митинге во Флориде, трансляцию вел телеканал FoxNews.

«Говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным у него были хорошие отношения.

Таким образом, Трамп раскритиковал решение президента США Джо Байдена не вводить санкции в отношении компании-оператора проекта — Nord Stream 2 AG. До этого Байден заявил, что строительство трубопровода «почти завершено» и применение новых мер было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.

Это уже не первая критика Трампа в адрес Байдена из-за «Северного потока-2». В начале июня экс-президент заявлял, что новый глава государства отменил строительство трубопровода Keystone XL, но при этом фактически одобрил строительство российского газопровода.

Позже Трамп отмечал, что он обложил российский газопровод санкциями, которые остановили реализацию проекта, а Байден снял их и ведет страну к разрухе.