В Италии нелегально торгуют вакцинами от COVID-19 и ковид-сертификатами

Финансовая гвардия Италии вскрыла десять телеграм-каналов, связанных с теневым онлайн-рынком по продаже вакцин от коронавируса, а также контрафактных ковид-сертификатов европейского образца. Как сообщает в субботу газета La Repubblica, все они были закрыты.
Помимо известных вакцин Pfizer - BioNTech, Moderna, AstraZeneca стоимостью $120, $128 и $110 соответственно пользователям предлагалось приобретать медицинские препараты для лечения коронавируса, а также маски и другие предметы персональной защиты без соответствующей сертификации. Что касается так называемых зеленых паспортов, то речь идет о QR-кодах, созданных на основании фальсифицированных данных. Пользователями данных каналов были около тысячи человек, в том числе за пределами ЕС. Оплата могла производиться помимо прочего в биткойнах.
Примечательно, что власти начали расследование после телевизионного репортажа о незаконном теневом рынке, связанным с пандемией. Как указывает La Repubblica, следствие занято поиском связей данных каналов с альтернативным рынком вакцин.
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