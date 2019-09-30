Луценко готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов дать показания в деле об импичменте президента Дональда Трампа в США.

Об этом Юрий Луценко заявил в комментарии изданию BBC Украина.

«Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну», — сказал Луценко.

Экс-генпрокурор уверяет, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Луценко также отметил отсутствие оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все — юрисдикция Соединенных Штатов.