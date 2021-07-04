На Филиппинах разбился военный самолет, есть погибшие

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Об этом сообщил командующий ВС страны Сирилито Собеджана.
По его словам, спасательная операция продолжается. "Сегодня в 11:30 (06:30 по Киеву) в районе архипелага Сулу разбился самолет, - приводит его слова телеканал CNN Philippines. - В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж". Он подчеркнул, что 40 человек были спасены и помещены в госпиталь.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, по меньшей мере 17 человек погибли.
По его данным, число погибших может возрасти. Агентство также приводит заявление министра обороны Филиппин Дельфина Лорензаны, который сообщил, что к настоящему моменту из горящего воздушного судна были спасены 40 человек.
Всего на борту воздушного судна, которое перевозило военных из города Кагаян-де-Оро, находились не менее 85 человек. Согласно информации телеканала CNN Philippines, во время приземления в аэропорту Холо самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.
Данный C-130 был передан филиппинским ВВС Соединенными Штатами в феврале прошлого года. Это был один из двух самолетов из США, приобретенных за счет военного финансирования.
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