Число погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45

Спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Как в воскресенье сообщило министерство национальной обороны страны, пять военных продолжают числиться пропавшими без вести.
Согласно информации телеканала CNN Philippines, 32 из 49 выживших военнослужащих переведены в больницу города Замбоанга для прохождения лечения. Поисковые работы на месте катастрофы С-130 до сих пор продолжаются. В результате происшествия также пострадали четверо гражданских.
Это уже четвертый за текущий год инцидент, связанный с крушением военной авиатехники на Филиппинах, в котором погибли люди. Предыдущая авиакатастрофа произошла менее двух недель назад. 24 июня в результате крушения военного вертолета S-70i Black Hawk к северу от Манилы погибли шесть человек.
Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. Сообщается, что во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016