Число погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45

Спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Как в воскресенье сообщило министерство национальной обороны страны, пять военных продолжают числиться пропавшими без вести.

Согласно информации телеканала CNN Philippines, 32 из 49 выживших военнослужащих переведены в больницу города Замбоанга для прохождения лечения. Поисковые работы на месте катастрофы С-130 до сих пор продолжаются. В результате происшествия также пострадали четверо гражданских.

Это уже четвертый за текущий год инцидент, связанный с крушением военной авиатехники на Филиппинах, в котором погибли люди. Предыдущая авиакатастрофа произошла менее двух недель назад. 24 июня в результате крушения военного вертолета S-70i Black Hawk к северу от Манилы погибли шесть человек.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. Сообщается, что во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар.