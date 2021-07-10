Под Киевом с рельсов сошел товарный поезд, задерживаются пассажирские поезда

В субботу ряд пассажирских поездов «Укрзализныци» направляются с опозданием в связи с тем, что с рельсов сошел хозяйственный поезд на участке Васильков — Боярка (Киевская область).
Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram-канале, по состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:
№ 144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3:00)
№ 142 Львов — Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут);
№ 358 Рахов — Киев (задержка составила 2:00 30 минут);
№ 761 Киев — Одесса (задержка составила 1:00 40 минут);
№ 715 Киев — Львов (задержка составила 1:00 25 минут);
№ 20 Попасная — Киев (задержка составила 1:00)
№ 50 Трускавец — Киев (задержка составила 1:00 35 минут);
№ 118 Черновцы — Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут);
№ 10 Мариуполь — Киев (задержка составила 2:00)
№ 81 Ужгород — Киев (задержка составила 2:00)
№ 106 Одесса — Киев (задержка составила 2:00)
№ 281 Геническ — Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут);
№ 30 Ужгород — Киев (задержка составила 1:00).
«Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, „Укрзализныця“ приносит извинения за вынужденную задержку», — отмечается в сообщении.
Как передают СМИ, утром в субботу на этом направлении отсутствовало пригородное сообщение (электрички).
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