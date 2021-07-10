В РФ новые коронавирусные антирекорды

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 25 082 человек, сообщил местный оперативный штаб.
Днем ранее врачи выявили рекордное количество новых случаев с начала января — заболели 25,7 тыс. человек. С начала месяца в России уже трижды фиксировали более 25 тыс. зараженных за сутки.
Кроме того, за сутки в РФ умерли 752 человека, это рекордное число летальных исходов за все время пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд был установлен 6 июля. Тогда от коронавируса скончались 737 человек. В России более 700 летальных исходов фиксируют уже на протяжении пяти дней подряд.
Общее число смертей, по данным штаба, достигло 142 253.
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