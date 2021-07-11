В Молдове обнародовали предварительные результаты выборов в парламент

Президентская Партия действия и солидарности (ПДС), Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), а также партия «Шор» проходят в парламент Молдавии по итогам состоявшихся в воскресенье досрочных выборов. Такие предварительные результаты представила Центральная избирательная комиссия после обработки 32% протоколов.

Согласно этим данным, ПДС получает 41%, ИБКС — 34%, «Шор» — 9,3%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер.

Председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил на брифинге после закрытия участков сообщил, что досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли без существенных нарушений.

«Выборы прошли в нормальном режиме, без серьезных нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования», — сказал он.

В выборах приняли участие более 20 политических сил. Партиям для прохождения в высший законодательный орган необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам — в 7%, независимым кандидатам — в 2%.