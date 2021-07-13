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В Украине уже к сентябрю может быть 70 тысяч умерших от COVID-19

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В Украине уже к сентябрю может быть 70 тысяч умерших от COVID-19

Уровень смертности от COVID-19 в Украине к сентябрю 2021 года может достичь от 54 тыс. до 70 тыс. случаев в зависимости от ситуации с заболеваемостью, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

«В июле-сентябре мы не ожидаем большего роста в смертности (от 54 тыс. до 70 тыс. с начала пандемии), даже в случае вспышки. В то же время вспышку мы ожидаем уже этим летом», — сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.

По его словам, в настоящее ситуация с заболеваемостью в Украине стабильно хорошая, суточные госпитализации продолжают падать на 10% в неделю, количество пациентов с COVID-19 сокращается на 15% в неделю, а среднесуточная смертность в целом по Украине вышла на уровень летнего плато 2020 года и составляет 17 умерших в сутки.

При этом, как заявил Ганиченко, рост заболеваемости в странах Европы является большой внешней угрозой для Украины.

«Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка вскоре может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной», — констатировал он.

«За последнюю неделю темпы вакцинации в Украине выросли на четверть. В среднем вакцинируется 81 тыс. чел. в сутки. Этот тренд должен ускорятбся: для вакцинации 70% населения к концу 2021 года необходимо проводить втрое больше прививок (около 250 тыс. в сутки)», — добавил он.

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В KSE отметили, что вакцинированные туристы из Украины (любой доступной в стране вакциной) могут посетить более 20 европейских стран. В частности, по вакцинации въезд разрешен в Австрию, Эстонию, Испанию, Исландию, Нидерланды, Словению, Венгрию и Швейцарию.

KSE, коронавирус
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