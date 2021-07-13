Посол Франции назвал нереалистичным членство Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО пока представляется маловероятным, поэтому страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной», — отметил он в интервью ТСН.ua.

Посол подчеркнул, что для получения ПДЧ (Плана действий по подготовке к членству) и членства в НАТО Украина должна «построить консенсус». «Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной», — сказал де Понсен.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса».