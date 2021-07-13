Посол Франции назвал нереалистичным членство Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО пока представляется маловероятным, поэтому страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
«Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной», — отметил он в интервью ТСН.ua.
Посол подчеркнул, что для получения ПДЧ (Плана действий по подготовке к членству) и членства в НАТО Украина должна «построить консенсус». «Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной», — сказал де Понсен.
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию.
В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016