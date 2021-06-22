СНБО Украины соберется в эту среду

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины «индийского» штамма коронавируса, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
«Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине „индийского“ штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая», — написал Радуцкий на странице в Facebook.
Как сообщалось, ранее сегодня Министерству иностранных дел Украины и Министерству здравоохранения Украины поручено подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».
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